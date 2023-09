Bucciantini: “All’Inter un nuovo linguaggio. Ha nelle mani il proprio destino”

« L'Inter ha fatto cambiamento di linguaggio, ha un gruppo italiano, mentalizzato naturalmente sulla Serie A, anche per cultura. Ci hai messo dentro un altro tipo di linguaggio rispetto a quello slavo di prima. Una volta andato via Perisic, è stato più facile separarsi anche da Brozovic e Handanovic. E anche se non è forse proprio un dna italiano e sicuramente un cambiamento di linguaggio». Marco Bucciantini, su Skysport, ha parlato del blocco di italiani che caratterizzano la rosa dell'Inter e di come questa formazione stia facendo bene anche con le piccole mentre nella scorsa stagione in certe gare faceva molta più fatica.

«Contro l'Empoli, l'Inter ha mostrato di non essersi incagliata in una gara dove invece si incagliava lo scorso anno, tutte quelle partite in cui si arrivava davanti alla porta e poi si aveva l'ansia e non si riusciva a fare gol. La squadra di Inzaghi ha le carte migliori e ha il destino in mano in questo campionato», ha aggiunto il giornalista al tavolo del Club, programma condotto di Caressa.