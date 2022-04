Inter, de Vrij sui social: “Vittoria importantissima con la Roma. Avanti così”

L'olandese è stato tra i più bravi nella gara contro i giallorossi, anche Mourinho a fine gara ha parlato della sua prestazione

Dopo la vittoria sulla Roma ha ribadito che l'Inter crede nello scudetto. Mourinho ha nominato proprio lui, Stephan de Vrij , quando ha parlato di una squadra forte in attacco ma anche in difesa: "L'olandese non ha paura di affrontare nessuno", ha detto il tecnico giallorosso.

E lui, che ha avuto dei momenti no - come del resto tutta la squadra - in alcune gare, anche sui social ha sottolineato l'importanza dei tre punti raccolti contro la formazione capitolina. "Vittoria importante", ha scritto. "Avanti così, passo dopo passo", ha aggiunto. Perché ci sono ancora diversi passi da fare e c'è anche poco margine di errore per Inzaghi e i suoi ragazzi che hanno ritrovato la loro strada e ora non possono più perderla di vista.