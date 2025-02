Diego Gigliani Diego ha oltre 10 anni di esperienza nella gestione di successo di club calcistici in tutto il mondo. È Presidente e General Manager del club di Major League Soccer St. Louis CITY FC negli Stati Uniti, ed in precedenza ha lavorato per oltre un decennio presso il City Football Group e il Manchester City FC. Nel suo ultimo ruolo presso il club Diego era responsabile della gestione dei club europei, dell’America Latina e partner per il Gruppo, un ruolo che comprendeva l’impostazione di una direzione strategica per ottenere sinergie all’interno del sistema di Multi Club Ownership, oltre a risultati sportivi e di business. Prima di intraprendere il suo percorso nel mondo dello sport, Diego ha lavorato per 13 anni come Partner e strategic managment consultant presso Oliver Wyman negli uffici di New York dedicati a Telecom, Media e Tech.