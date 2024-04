Uno dei ruoli che l'Inter potrebbe decidere di modificare e rinforzare in vista della prossima stagione è la difesa . L'ultimo nome accostato ai nerazzurri arriva dall'Olanda: secondo ESPN, la dirigenza interista starebbe valutando il profilo di Olivier Boscagli, centrale mancino classe '97 del PSV Eindhoven.

In scadenza di contratto nel giugno 2025, Boscagli potrebbe cambiare aria questa estate dopo 5 stagioni da protagonista con la maglia del club della Philips, e sarebbe nel mirino anche del Napoli. Ancora giovane ma con una discreta esperienza internazionale, in grado di giocare sia in una linea difensiva a 4 che a 3, potrebbe rappresentare un'opportunità interessante.