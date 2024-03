Come ormai da tradizione, l'Inter si sta dimostrando molto attenta anche quest'anno al mercato dei parametri zero: il club di viale della Liberazione ha già messo le mani su Taremi e Zielinski in vista della prossima stagione, e potrebbero non essere i soli. L'ultimo nome accostato ai nerazzurri è quello di Mario Hermoso, difensore spagnolo classe '95 in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid. Calciomercato.com, tuttavia, scarta questa ipotesi per due motivi: il primo, perchè non si ritiene necessario un intervento nel reparto arretrato; il secondo, le richieste economiche del giocatore e del suo entourage vengono considerate eccessive.