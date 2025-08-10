Se l’Inter di Cristian Chivu mostra già segnali di crescita e nuove soluzioni offensive, restano però alcuni correttivi da applicare, soprattutto in fase difensiva. Il reparto arretrato continua a non convincere del tutto e, con l’avvicinarsi delle sfide più impegnative della stagione, il rischio di scoprirsi è concreto.
ultimora
Inter, un reparto non convince: de Vrij e Acerbi potrebbero non bastare. Davanti la difesa…
"Tra i correttivi a cui prestare attenzione, invece, c’è la tenuta difensiva perché il reparto continua a non convincere fino in fondo. Soprattutto quando la stagione entrerà nel vivo, Acerbi e De Vrij al centro potrebbero non bastare, ma anche come braccetti sia Pavard sia Bisseck dovranno dare maggiori garanzie in marcatura rispetto all’anno scorso. Un rinforzo potrà tornare utile", sottolinea il Corriere dello Sport.
"Lo schermo davanti alla difesa potrebbe essere l’alternativa alla regia di Calhanoglu, ammesso che Chivu voglia affrancarsi dal faro delle ultime stagioni. Infine tra chi dovrà crescere in fretta c’è Thuram, costretto ancora a inseguire rispetto ai compagni e non proprio a suo agio quando deve allargarsi per fare spazio agli incursori".
(Corriere dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA