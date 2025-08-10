Se l’Inter di Cristian Chivu mostra già segnali di crescita e nuove soluzioni offensive, restano però alcuni correttivi da applicare, soprattutto in fase difensiva. Il reparto arretrato continua a non convincere del tutto e, con l’avvicinarsi delle sfide più impegnative della stagione, il rischio di scoprirsi è concreto.

"Tra i correttivi a cui prestare attenzione, invece, c’è la tenuta difensiva perché il reparto continua a non convincere fino in fondo. Soprattutto quando la stagione entrerà nel vivo, Acerbi e De Vrij al centro potrebbero non bastare, ma anche come braccetti sia Pavard sia Bisseck dovranno dare maggiori garanzie in marcatura rispetto all’anno scorso. Un rinforzo potrà tornare utile", sottolinea il Corriere dello Sport.