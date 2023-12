L’Inter vuole blindare la difesa: dalla porta ad Acerbi e Darmian, la situazione

“Alle sue spalle spingono Bento e Di Gregorio, identificato come un papabile numero uno futuro” riferisce Calciomercato.com.

Se Bastoni, Pavard e Bisseck sono punti fermi e saranno pilastri anche del futuro grazie al contratto fino al 2028, per Acerbi, De Vrij e Darmian il discorso è diverso.

“Per l'ex Manchester United - in scadenza nel 2024 - i discorsi per un pronto rinnovo sono ben instradati; per gli altri due invece la data è stata già portata al 2025”.

Programmazione e idee chiare per i nerazzurri, che lavorano a lungo termine per non incappare in spiacevoli sorprese.

