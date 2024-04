"Avendo subito in media la miseria di 0,47 gol a partita, l'Inter da qui alla fine del torneo può abbassare ulteriormente il minimo di gol incassati e, per le 8 giornate rimanenti, la proiezione parla di 18 reti complessive. Una missione ampiamente alla portata, anche considerando che alla capolista rimangono da affrontare solo due match ad alta quota contro Lazio e Milan e ben cinque sfide riguarderanno avversarie in lotta per non retrocedere.