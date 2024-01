Inter, una differenza sostanziale rispetto agli anni scorsi. Col Verona riparte la marcia

"C’è da dire che, a differenza degli anni scorsi, in questa (quasi) prima metà del torneo, l’Inter ha mostrato quella continuità nei risultati che è determinante in una maratona come la corsa scudetto. Negli scontri diretti è stata impeccabile: 6 successi e un unico pareggio, proprio con la Juventus, ma a Torino. Gli “inciampi” sono arrivati con il Sassuolo (sconfitta) e con il Bologna (pareggio), entrambi a San Siro. Guarda caso, contro gli stessi avversari, Chiesa e compagni hanno raccolto gli stessi risultati. E, in comune, nerazzurri e bianconeri hanno anche l’1-1 di Marassi", scrive il Corriere dello Sport.