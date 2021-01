Mercato Inter, Dimarco soluzione a sinistra? Se ne parlerà con il Verona

Federico Dimarco può essere il futuro della fascia sinistra dell’Inter. Calciomercato.com parla del giocatore giallobllù e sottolinea che Marotta e Ausilio starebbero prendendo in considerazione di parlare con il Verona. Si parlerebbe di lui nei prossimi mesi. L’Hellas ha il diritto di riscatto fissato a 4.5 mln e l’Inter ha conservato sul cartellino del giocatore un controriscatto a 6 mln. “Dopo quanto accaduto con Dalbert e la soluzione tampone impiegata con l’arrivo di Young servirebbe un investimento importante per la prossima stagione. Ma il momento delicato non aiuta”, si legge nello stesso articolo. Per questo i dirigenti nerazzurri potrebbero pensare al ritorno dell’ex nerazzurro.

(Fonte: calciomercato.com)