Inter, Dimarco: “Milano casa mia, Ronaldo il mio idolo. 3 leggende? Scelgo…”

Milano è il mio posto del cuore, è casa mia. Ho cominciato a giocare a calcio nella squadra dei quartieri del Calvairate, prima dell’Inter. Quando inizi ad avvicinarti alla prima squadra comincia crederci un po’ di più, poi è importante lavorare duramente per farsi che i propri sogni obiettivi si realizzino. Un’altra tappe importante è Baku, dove ho esordito con l’Inter.cIl calcio è sempre stato un elemento fondamentale per me, da bambino l’idolo era Ronaldo il Fenomeno, un calciatore unico.

Se potessi scegliere tre leggende interiste? Compagno di stanza: Maicon. Compagno di reparto: mi sarebbe piaciuto Samuel. Avversario da sfidare in allenamento: Wesley Sneijder. Il goal che scelgo è il primo che ho segnato in prima squadra con la maglia nerazzurra, contro la Sampdoria su punizione. Ho preso la palla e la volevo calciare sul palo del portiere, non pensavo che sarebbe uscito un giro così bello, poi per fortuna è andata all’incrocio. È stata una rete bella ed emozionante. L’assist che premierei invece quello per il goal di Škriniar contro il Bologna".