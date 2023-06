Dimarco, niente Toro per precauzione. In tribuna a tifare Inter

Non era convocato per la partita con il Torino. Un leggero affaticamento per lui ma tanto è bastato ad Inzaghi e al suo staff tecnico per decidere di 'lasciare a casa' Federico Dimarco. Che poi a casa si fa per dire. Perché il centrocampista nerazzurro non ha voluto perdersi l'ultima partita della stagione in Serie A.