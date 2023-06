Dopo la vittoria dei nerazzurri contro il Torino, Simone Inzaghi ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa: "Nel secondo tempo è venuto fuori il Torino, che è un'ottima squadra con un ottimo allenatore e che ha giocato un ottimo campionato. In questi ultimi anni sta crescendo tanto. Dimarco non era al 100%, abbiamo preferito non rischiare".