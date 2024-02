"Perché nel modo in cui i nerazzurri ribaltano la sfida dell’Olimpico c’è tutta la maturità acquisita dalla squadra di Inzaghi in questi tre anni con il tecnico al timone. Ciò che colpisce è la certezza nei propri mezzi mostrata dall’Inter, che non viene messa in discussione nemmeno dall’atteggiamento propositivo dei giallorossi".