Sky – Diouf corre già verso Inter-Torino: Chivu perfetto per lui perché…

In casa Inter è stato il giorno di Andy Diouf . Il giocatore questa mattina è sbarcato a Milano e sta completando i vari iter per poi firmare un contratto che lo legherà ai nerazzurri. Come riporta Sky Sport, se si riuscirà a fare tutto nei tempi potrà essere convocato per la gara contro il Torino ed essere quindi ad Appiano anche domani. È un giocatore che porta caratteristiche che mancavano alla squadra.

Giocatore giovane, di grande forza fisica che a livello di dribbling riusciti è primo nei primi cinque campionati europei rispetto a tutti gli altri centrocampisti. Grandi accelerazioni e un'ottima capacità di recuperare palloni, in questo è secondo soltanto a Camavinga. Deve crescere per quanto riguarda la continuità nell'arco dei 90 minuti, ma forse Chivu è l'allenatore migliore per tirare il meglio dai giovani e lo ha dimostrato nel settore giovanile dell'Inter.