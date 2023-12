Cds – Inter, Djalò a zero ora è a rischio: il Lilla chiede 5 milioni e mette pressione al giocatore

Da tempo l'Inter ha messo nel mirino Tiago Djalò. Il portoghese si libererà a zero a giugno, ma la sua volontà è quella di lasciare il Lilla già a gennaio. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il problema è che i discorsi sono stati calibrati sulla prossima estate, "quando però potrebbe essere già troppo tardi, visto che il club transalpino può decidere di cederlo a gennaio per non perderlo poi a costo zero qualche mese dopo".