Inter, triplo salto all’indietro. Approccio molle e troppi cambi: “Due scelte diventate autogol”

"Almeno nella prestazione l’Inter di Simone ha fatto un salto triplo all’indietro rispetto al campionato, e di certo non ha aiutato il rimescolamento iniziale del tecnico. Simone ha esagerato col turnover, evidentemente è troppo presto per cambiarne cinque in un colpo solo dopo l’estasi del derby. Asllani, Carlos Augusto, Arnautovic e Pavard erano pure al debutto stagionale dal primo minuto. Così l’effetto è stato contrario rispetto a quello voluto e il risultato è stato consegnarsi mani e piedi alla furia basca".