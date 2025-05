FCIN1908 / Inter, oggi Dumfries era in permesso per motivi personali

Non c'era Denzel Dumfries oggi ad Appiano Gentile: permetto per motivi personali per lui. Ma tornerà già domani

Alessandro Cosattini Redattore 14 maggio 2025 (modifica il 14 maggio 2025 | 18:12)

Non c'era Denzel Dumfries oggi ad Appiano Gentile. L'esterno olandese non si è allenato agli ordini di Simone Inzaghi in vista di Inter-Lazio, ma nessuna preoccupazione attorno all'olandese.

Come appreso da FCIN1908.it, Dumfries oggi era infatti in permesso per un problema personale.

Già nella giornata di domani, giovedì 15 aprile, sarà regolarmente ad Appiano Gentile in vista della prossima sfida di campionato contro la Lazio.