GdS / Inter, Dybala perfetto per Inzaghi: l’idea tattica e il sogno di Marotta. Lautaro…

Il quotidiano analizza il possibile arrivo dell'attaccante argentino in nerazzurro tra l'idea di Inzaghi e il sogno della dirigenza

La giocata a effetto del singolo. È questo che può portare nell' Inter Paulo Dybala . L'attaccante argentino, in scadenza il prossimo 30 giugno con la Juventus e tentato dai nerazzurri, potrebbe regalare alla squadra di Inzaghi quel guizzo che è mancato in alcune occasioni.

"La squadra di Inzaghi è stata a lungo un’orchestra felice: ha governato con la palla e trovato soluzioni molteplici, dagli inserimenti dei centrocampisti guidati da Barella alle stoccate delle punte comandate da Lautaro - scrive La Gazzetta dello Sport -. Ci sarebbero pure il gioco aereo e le palle inattive ad aggiungersi alle specialità delle casa. Ma in certe partite più impolverate, sporche, con difese strette che aspettano in trincea, sarebbe servita la giocata a effetto del singolo. Il colpo che scombina, squaderna, risolve".

"Dybala pensa sempre da 10: sa imbucare per la prima punta e sa mettersi in proprio con il tiro mancino. Tra l’altro, è la storia del tecnico nerazzurro a indicare la via per Paulo: le squadre di Inzaghi hanno spesso giocato con un numero 9 più o meno tradizionale e un giocatore di qualità a supporto. Nella Lazio quella casella è stata occupata prima da Keita, poi da Correa. Nell’Inter, oltre al Tucu, c’è pure Sanchez, ma nessuno dei due finora ha garantito la continuità che servirebbe a una squadra di vertice".