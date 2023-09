Inter, riposa Mkhitaryan: ecco Klaassen. Sanchez titolare, altre tre novità dal 1′

A Salerno per reagire dopo la brutta sconfitta casalinga col Sassuolo. L'Inter vuole i tre punti per rimanere in testa alla classifica, ma è inevitabile che Inzaghi pensi anche alla sfida importante di martedì con il Benfica. Qualche cambio nella formazione di questa sera ci sarà.

"A centrocampo c’è abbondanza ma, essendo cortissima la coperta in attacco, Mkhitaryan e Klaassen saranno costretti a fare gli straordinari anche come seconde punte fino a quando Arnautovic tornerà tra i giocatori arruolabili. Stasera Klaassen - al debutto tra i titolari - è serissimo candidato a sostituire Frattesi proprio per non sfiancare l’armeno", scrive Tuttosport.