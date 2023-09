GdS – Inter a rapporto da Inzaghi prima della Salernitana. Su un tasto ha battuto

C'è da mantenere alta l'autostima ma soprattutto essere umili, non dare per scontate certe cose, curare fino all'ultimo dettaglio. Adesso arrivano due partite importante, quella di campionato contro i campani per riprendersi dalla battuta d'arresto e quella contro il Benfica per raddrizzare quel brutto inizio con la Real Sociedad. Non bisogna pensare però solo alla Champions e perdere continuità in campionato. Proprio quella è mancata in Serie A nella scorsa stagione e quegli errori non bisogna ripeterli, il concetto espresso dal mister. L'obiettivo è lottare per lo scudetto e bisogna provarci fino in fondo.