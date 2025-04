Inter, necessità di gestire per Inzaghi: le rotazioni tra Parma e Bayern

Tornando all’attacco e ipotizzando l’ingresso a gara in corso di Lautaro, dal primo minuto a Parma si candidano a partire dall’inizio sia Thuram sia Arnautovic. Quest’ultimo, così come Dimarco, era uscito leggermente affaticato dal match contro l’Udinese ed entrambi non sono stati presi in considerazione per il derby di mercoledì in modo da agevolarne il recupero. Ieri sia l’attaccante sia l’esterno mancino hanno svolto lavoro differenziato, oggi torneranno ad allenarsi con i compagni e al Tardini saranno monitorati in modo da gestirne il loro impiego in chiave Champions.