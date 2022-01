Inter-Empoli e Inter-Venezia, biglietti in vendita: prezzi e informazioni

Sono di nuovo in vendita i biglietti per assistere a Inter-Empoli di Coppa Italia e Inter-Venezia di Serie A

Alessandro Cosattini

MILANO - Sono di nuovo in vendita i biglietti per assistere a Inter-Empoli di Coppa Italia e Inter-Venezia di Serie A. In un gennaio ricco di appuntamenti importanti, San Siro ospiterà non solo il campionato ma anche gli ottavi di Coppa Italia.

Inter-Empoli, partita di Coppa Italia in programma mercoledì 19 gennaio alle 21:00, mette in palio l'accesso ai quarti: partita secca, con eventuali supplementari e rigori in caso di parità.

Inter-Venezia, quarta giornata di ritorno della Serie A, è invece in programma al Meazza sabato 22 gennaio alle 18:00.

Per entrambe le sfide sono attive promozioni speciali per gli abbonati alla stagione 2019/2020: a loro sono riservate tariffe a partire da 5€.

Per tutti i tifosi, invece, prezzi a partire da 10€ per assistere alle sfide, importantissime per il cammino della squadra di Inzaghi.