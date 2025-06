Il 2-0 ottenuto dai nerazzurri nella notte ha permesso di superare il girone come primi nel girone. Con la qualificazione agli ottavi del Mondiale arriva anche un altro bonus economico per l’Inter: 6,9 milioni di euro per il passaggio del girone.

Aumenta il tesoretto incassato fin qua dalla squadra di Chivu in questo Mondiale per Club. La società può esultare: sono già stati raccolti 33 milioni di euro. Per la partecipazione ne sono arrivati 21,6 mln, il pareggio col Monterrey è fruttato 900mila euro, le due vittorie 3,6 milioni (1,8 a vittoria) e, come detto, quasi 7 mln per l’approdo agli ottavi.