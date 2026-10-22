Nove mesi dopo l'Inter ritrova la vittoria in Champions League. Quella contro lo Shakhtar era probabilmente l'ultima spiaggia per i nerazzurri per avere ancora una possibilità, seppure minima, di centrare la qualificazione diretta agli ottavi. È stato l'uomo più in forma del momento, Carlos Augusto, a regalare tre punti che pesano come un macigno dopo le due sconfitte contro Real Madrid e Club Brugge.

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"Dovrà accendere un cero a Carlos Augusto, Alessandro Bastoni. Non fosse arrivato il gol del brasiliano con l’Inter in inferiorità numerica per la sua espulsione, le speranze di qualificazione agli ottavi sarebbero state prossime allo zero. Invece l’eroe che non ti aspetti ha matato lo Shakhtar. Nonostante la vittoria, alquanto sudata, con gli ucraini, la gara di ieri sera ha confermato come l’Inter non abbia ancora trovato il vestito buono per presentarsi in Europa. Stavolta ci si è messo pure Chivu consegnando la prima maglia titolare a Spence e piazzando per la prima volta dopo Zenica Bastoni al centro della difesa. Non grandi idee visto lo sviluppo del gioco nel primo tempo", sottolinea Tuttosport.

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"Detto che Spence necessita di un periodo di rodaggio per inserirsi nell’ingranaggio, smontare la catena di sinistra (Bastoni-Dimarco) ha ingolfato, rallentandola, la manovra. Bastoni lì è un giocatore depotenziato perché deve focalizzare le energie nel non combinare guai difensivamente e paga la mancanza di abitudine nel governare il reparto quando si tratta di avviare la manovra. L’Inter ha ritrovato una sua logica al quarto d’ora della ripresa quando sono entrati Bisseck, Diouf e Zielinski: questo ha fatto sì che Bastoni ritrovasse le mattonelle abituali e Carlos Augusto alzasse il raggio d’azione andando ad agire là dove non aveva cavato granché Dimarco. A mettere cemento sul risultato le parate nel finale di Martinez su Newerton e Matviyenko: con Fiorentina e Venezia toccherà a Provedel ma la notte di Coppa ha restituito certezze nello spagnolo che per Chivu resta il titolare".

(Tuttosport)