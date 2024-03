Ancora analisi sul Corriere dello Sport, sotto esame la prestazione di Stefan de Vrij contro l’Atletico Madrid. Non ha convinto la scelta di schierare lui e non Francesco Acerbi al centro della difesa a 3 in una partita così importante per il cammino in Champions League. “Dall’inizio della stagione, l’Inter non aveva mai preso un gol nell’ultimo quarto d’ora. Depay ha colpito e affondato Sommer quando mancavano solo tre minuti al novantesimo. E’ stato bravissimo il centravanti olandese dell’Atletico Madrid, entrato al posto di Morata. Non si può dire altrettanto (senza colpevolizzarlo) di Stefan De Vrij, posizionato male sul passaggio filtrante di Koke. Gli ha permesso di girarsi, gli stava accanto e non dietro, non ha coperto lo spazio tra la palla e la porta. Così Memphis ha fatto scudo e ha avuto la possibilità di ruotare su stesso per colpire di destro senza trovare opposizione al tiro: di fatto un rigore in movimento davanti a Sommer.