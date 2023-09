Repubblica – È un’Inter esagerata: il derby è da vertigini. Nessuno dei tifosi sente…

Tre partite, tre vittorie e zero gol subiti. L'Inter di Simone Inzaghi travolge la Fiorentina nell'ultimo turno e aggancia il Milan in vetta alla classifica. I nerazzurri, davanti ai propri tifosi, sfoderano una grande prestazione trascinati dal solito Lautaro e da un Thuram sempre più protagonista. "Spuntano le bandiere dell’Argentina sugli spalti di San Siro e nessuno degli oltre 72 mila presenti sente più nostalgia per quel Lukaku fuggito via prima di accasarsi a Roma. Troppa qualità da parte della squadra di Simone Inzaghi per una Fiorentina reduce dalle fatiche in Conference League", sottolinea Repubblica .

"La prova dei ragazzi di Inzaghi convince in pieno. E non soltanto per i gol messi a segno. Per vedere il primo tiro della Fiorentina bisogna attendere il minuto 64, quando Sottil spara e Sommer respinge in qualche modo. La retroguardia controlla, tiene alta la linea, agisce rapida alla ricerca di Barella e degli esterni Dimarco e Dumfries che mandano in tilt Biraghi e Dodò. Poi gli applausi, scroscianti e lunghissimi, per quel numero dieci autore di un’altra prova perfetta. Lautaro segna, spacca la gara, non perdona".