L’Inter esce da una trappola enorme senza ferite. La Champions ha dato un titolo

"In altri termini, l’Inter dà la sensazione di aver acquisito la giusta dimensione per non tradire quando c’è da segnare il confine: 1-1 in casa della Real Sociedad pur soffrendo, 1-0 a San Siro contro il Benfica e, ieri, tre punti frutto dell’abilità a percepire da dove arrivano i segnali d’allarme".