Tajon Buchanan ha esordito nella Liga, subentrando al 76º minuto per il Villarreal nella partita vinta 2-1 contro il Las Palmas. L'esterno canadese, arrivato in prestito dall'Inter, ha avuto un impatto importante sulla gara. Prima ha conquistando un fallo non lontano dall'area di rigore del Villarreal. Dopo con un grande ripiegamento in difesa ha fermato un giocatore del Las Palmas nei minuti di recupero, permettendo così al Villarreal di respirare.