Gianni Pampinella Redattore 14 agosto 2025 (modifica il 14 agosto 2025 | 14:46)

L’Inter sembra aver finalmente trovato alternative credibili alla “ThuLa”. Per il presente e il futuro nerazzurro, le prime amichevoli estive hanno evidenziato due protagonisti assoluti: Pio Esposito e Bonny.

Come sottolinea Tuttosport, le sensazioni propendono per un salto di qualità rispetto alle vecchie riserve: Arnautovic, Correa e Taremi. "I due giovani innesti infatti hanno quella fame di arrivare contagiosa fondamentale per chi sogna in grande e punta a una carriera di primissimo piano. Negli allenamenti, come è normale e giusto che sia, danno più del 100% e ancora oggi vivono l’approdo in nerazzurro come un sogno a occhi aperti", sottolinea Tuttosport.

"Pio, dopo la trafila nelle giovanili e in Serie B, si era già guadagnato l’Inter al Mondiale per club. Bonny, nonostante ancora sottoporta non sia un navigato cecchino, ha chiare vibes di Marcus Thuram. Come e più del connazionale dovrà sostenere un percorso importante, ma le premesse per ripercorrere almeno in parte – e addirittura più velocemente – il percorso del figlio d’arte, sembrano esserci davvero tutte".

"Certo, è ancora calcio d’agosto, quindi non si possono esprimere dei giudizi definitivi, però fare meglio del precedente attacco B dell’Inter per Esposito e Bonny non sarà comunque un’impresa. Insomma, superare quota 12 marcature – quelle delle tre riserve nerazzurre dell’ultima gestione Inzaghi – non solo deve essere un obiettivo, ma quasi un punto di partenza, per certificare il salto di qualità del reparto dei vice campioni d’Italia e d’Europa".

(Tuttosport)