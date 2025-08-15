FC Inter 1908
Inter, Pio Esposito ha piedi buoni e testa giusta. Ecco perché il club lo ha blindato

Inter, Pio Esposito ha piedi buoni e testa giusta. Ecco perché il club lo ha blindato - immagine 1
Il gol di tacco nell’amichevole contro il Monza è stato solo l’ultimo segnale di un’estate vissuta da protagonista assoluto
Gianni Pampinella
L’aria nuova dell’attacco nerazzurro ha il nome di Pio Esposito. Il gol di tacco nell’amichevole contro il Monza è stato solo l’ultimo segnale di un’estate vissuta da protagonista assoluto. "Ha solo vent’anni ma non può già più essere considerato una nuova proposta. Il ragazzino ha piedi buoni e testa giusta, non sbaglia una mossa in campo e neanche fuori, quando c’è da prendere in mano il microfono", sottolinea il Corriere della Sera.

Inter, Pio Esposito ha piedi buoni e testa giusta. Ecco perché il club lo ha blindato- immagine 2
Getty Images

«Stiamo costruendo una mentalità vincente — le sue parole —. Vogliamo puntare a vincere, come sempre». Con Chivu il rapporto è eccellente e parte da lontano: il tecnico nerazzurro, bravissimo con i giovani, gli affidò la fascia da capitano della Primavera a soli sedici anni. Il romeno è convinto che il suo pupillo abbia ancora enormi margini di miglioramento: «Pio sarà il futuro della Nazionale, ve lo godrete a lungo».

Inter, Pio Esposito ha piedi buoni e testa giusta. Ecco perché il club lo ha blindato- immagine 3
Getty

"Ecco perché l’Inter lo ha blindato fino al 2030 stracciando le offerte relative a un altro prestito, dopo quello in serie B a La Spezia dell’anno scorso. L’ambizione di Esposito sarà fondamentale per l’Inter anche per mettersi alle spalle le amarezze dell’ultimo finale di stagione. La concorrenza là davanti farà bene anche a Lautaro Martinez e a Thuram".

(Corriere della Sera)

