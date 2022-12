Inter, non ci sono dubbi su Fabbian: l’anno prossimo giocherà in Serie A

Giovanni Fabbian in poco tempo si è imposto come uno dei migliori giovani della Serie B: il centrocampista classe 2003, ceduto in prestito dall'Inter alla Reggina, fin da subito ha conquistato una maglia da titolare e non l'ha più mollata. Del suo futuro ha parlato La Gazzetta dello Sport: "Nella Reggina che spopola un posto al sole l'ha guadagnato in fretta il 2003 arrivato dall'Inter. Ora i titoli sono tutti per Giovanni Fabbian, capace di conquistare il posto fisso fin dai primi vagiti di Pippo Inzaghi sulla panchina amaranto. Da quel momento non è più uscito, ha segnato 5 gol in 15 giornate, andando oltre il ruolo di centrocampista di qualità e quantità. La sua specialità sono gli inserimenti a sorpresa, esattamente come gli chiede Inzaghi in modo da distribuire il fatturato offensivo senza bloccarlo troppo sugli attaccanti. Certo, ma Fabbian si è superato, se questi numeri venissero confermati la proiezione sarebbe quella di un'abbondante doppia cifra a fine stagione. Un trionfo per uno alla prima esperienza e che ha saputo cogliere l'attimo per la celebrità.