Il Como ha smentito di aver ricevuto contatti ufficiali per liberare Cesc Fabregas , ma l’ipotesi che possa diventare il nuovo allenatore dell’Inter prende sempre più piede secondo il Corriere della Sera . Dopo l’incontro con il presidente Marotta, Simone Inzaghi ha infatti comunicato la volontà di lasciare l’Inter per una proposta dall’Arabia Saudita.

"Il Como nega di essere stato contattato per liberare Cesc Fabregas, l’allenatore ritenuto dai manager interisti il profilo ideale per dare vita a un nuovo ciclo, dopo il quadriennio targato Inzaghi. Ma è indubbio che tutti in riva al lago siano coscienti del possibile terremoto che è in arrivo".