Giornale – Inter, aprile di fuoco. Fantasma Conte su Inzaghi, ma con quale logica?

Il futuro del tecnico dell’Inter è in discussione, mentre Pioli dietro ai nerazzurri viene sempre riconfermato

Andrea Della Sala

Dopo la pausa per le nazionali, si riparte alla grande con 9 partite in un mese. Si deciderà tutto o quasi, anche il futuro di mister Inzaghi che continua a essere in discussione.

“Ad aprile ci sarà da divertirsi. Un mese per battere anche i fantasmi. Come quello di Conte, tornato ad aleggiare sulle panchine di Serie A, come se fosse possibile che l'Inter, per esempio, dopo avergli pagato 7 milioni per consentirgli di andare via e sbattere la porta, lo richiamasse per metterlo al posto di Simone Inzaghi. Con che logica? E con quali soldi? A meno che Conte non si ritenga pagato con quella buonuscita e torni gratis e senza pretese di avere una squadra più forte di quella che ha lasciato 2 anni fa, ché non l'avrebbe”, riporta il Giornale.

“Aprile sarà un mese difficile per l'Inter e soprattutto per Simone Inzaghi, perché il calcio è strano, almeno a Milano. Inzaghi ha vinto la Supercoppa, è in semifinale di Coppa Italia, ha vinto gli ultimi 2 derby, ha 2 punti in più in classifica di Pioli eppure mentre il presidente rossonero Scaroni non perde occasione per ribadire che il Milan è in buone mani e soddisfatto del suo allenatore, dall'Inter filtrano continuamente dubbi sulle capacità di Inzaghi, che pare persino strano non l'abbiano già esonerato”.

“Inzaghi e l'Inter vanno in campo sabato nel tardo pomeriggio, a San Siro contro la Fiorentina. Il Belgio ha rigenerato Lukaku, vediamo se beneficerà anche l'Inter. Inutile dire che conterà solo vincere, sennò altri summit alla vigilia dell'ennesimo faccia a faccia con la Juventus, in palio la finale di Coppa Italia. Fra l'andata che si gioca martedì a Torino e il ritorno del 26 aprile a Milano, c'è nel mezzo la doppia sfida col Benfica, che può dare un senso profondo alla stagione di Inzaghi e un altro incasso a Zhang, sempre pressato dai conti e dalle voci di cessione”, aggiunge il quotidiano.