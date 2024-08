Champions 2024/25, svelate le fasce dei gironi: Inter unica italiana in prima

La panoramica in vista del sorteggio dei gironi della nuova Champions League, che cambia format e accoglie più squadre

Manca sempre meno alla nuova Champions League. Ieri sera sono andate in scena le gare di ritorno del terzo turno preliminare: mancano solo i playoff per stabilire tutte le squadre che si presenteranno il 29 a Nyon per il sorteggio della fase a gironi.