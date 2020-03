Fatturato Inter, un segno più vale un sesto del totale. “Farebbe tutta la differenza”

La questione Icardi terrà banco fino al possibile riscatto del giocatore da parte del PSG. La Gazzetta dello Sport ha spiegato che sono ancora in ballo i settanta mln che servirebbero per trattenerlo. Sarebbe in atto una lotta interna al club tra Tuchel, allenatore, e Leonardo, direttore sportivo dei parigini.

La rosea spiega che però, in un mercato che sarà difficile visti gli effetti del coronavirus sul calcio italiano, “poter scrivere il segno più vicino al numero 70 fa tutta la differenza del mondo”. Questo perché “l’ultimo fatturato dell’Inter è di 417 milioni, inserendo anche le plusvalenze (377 il dato senza), dunque l’addio di Icardi vale un sesto dell’intero fatturato”.

(Fonte: GdS)