Inter, sarà festa grande anche a Milano. Biglietti per San Siro esauriti in poche ore

Non solo all'Ataturk ci saranno i tifosi dell'Inter pronti a supportare la formazione di Inzaghi per tutti i 90' contro il Manchester City. Una bella fetta del tifo nerazzurro riempirà anche San Siro per guardare insieme la tanto attesa finale di Champions League di sabato sera.

"Anche a Milano sarà festa grande. Martedì in poche ore sono andati esauriti i 43mila biglietti per assistere a Manchester City-Inter a San Siro (i cancelli del Meazza apriranno alle 19) dove sarà allestito un maxi-schermo da 400 metri quadrati sul primo anello arancio. Nei pub e nei locali non si trova più un tavolo libero da settimane. A Milano è di nuovo febbre da Champions come ai bei tempi e c’è anche un primato da difendere, quello di unica città in Europa ad avere due squadre che sono riuscite a vincere la Coppa dei Campioni o la Champions League. Manchester per ora è ferma allo United...", riporta La Gazzetta dello Sport