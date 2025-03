Inter-Feyenoord, il dato ‘condizionato’ sugli spettatori presenti al Meazza

È la gara di ritorno degli ottavi di Champions League. A San Siro si gioca dopo il due a zero conquistato dai nerazzurri in casa degli olandesi. A San Siro ci sarebbe probabilmente il tutto esaurito se non fosse per le restrizioni imposte al club nerazzurro rispetto alle vendite in alcuni settori limitate ai soli tifosi in possesso della tessera del tifoso dell'Inter. Si voleva evitare acquisti di massa da parte dei tifosi olandesi.