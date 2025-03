Qualche piccolo dubbio che ancora c'era è volato via nelle ultime ore. Simone Inzaghi ha scelto la formazione da mandare in campo per Inter-Feyenoord di questa sera, confermando quasi del tutto le prove della vigilia. Oltre al rientro da titolare di Yann Sommer, già confermato dal mister nella giornata di ieri in conferenza stampa, ci saranno alcune novità in ogni reparto rispetto all'undici sceso in campo contro il Monza.