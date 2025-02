In totale, tra settembre e novembre, gli allievi avevano seguito 144 ore di lezione, con un programma didattico che in parte differiva in base all’indirizzo scelto: ‘tecnico-sportivo’ - con lezioni dedicate a formare la figura del ds ‘di campo’ - o ‘sportivo-organizzativo’, più incentrato invece su materie normative, specifico per la formazione della figura ‘back-office’ del segretario.Alla luce dei risultati ottenuti agli esami, il migliore del corso è risultato Riccardo Motta, attuale responsabile scouting del Carpi.