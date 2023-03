TS – Inter, film già visto: difesa colabrodo il biglietto da visita peggiore per la CL

Si legge su TuttoSport: "Un film già visto a latitudini nerazzurre. Nel 2023 la squadra allenata da Simone Inzaghi ha distribuito in modo equanime, gioia a quasi tutte le medio-piccole incontrate, dalla Sampdoria (0-0), all’Empoli (0-1 a San Siro), al Monza (2-2 con doppia rimonta subita), fino al Bologna (1-0). Ieri, a onor del vero, la squadra ha stradominato per un tempo e nella ripresa ha comunque tirato tantissime volte in porta. Il problema è aver subìto altre due reti lontano da San Siro, dove la difesa nerazzurra è un colabrodo, non esattamente il miglior biglietto da visita per presentarsi all’Estádio do Dragão con l’obiettivo di difendere il golletto segnato da Lukaku all’andata".