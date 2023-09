Champions, Inter in fondo? “Un anno fa accolto con un sorriso, ora non ride più nessuno”.

Inizia questa sera il cammino dell'Inter in Champions League. I nerazzurri scenderanno in campo alle 21 a San Sebastian sul terreno di gioco della Real Sociedad. Dopo il grande inizio in campionato, l'obiettivo è di iniziare al meglio anche il percorso europeo che lo scorso anno ha dato enormi soddisfazioni. E magari riuscire anche a ripetersi.