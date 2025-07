Due minuti e mezzo sono bastati al Fluminense per passare in vantaggio e difendere l'1-0 fino a quanto ha trovato il raddoppio nei minuti finali. Un ko che non è solo sportivo: la sconfitta costa anche 12 milioni di euro, il premio garantito dalla qualificazione ai quarti. Un finale amaro, che ha fatto emergere tensioni nello spogliatoio, testimoniato dalle dure parole di Lautaro Martinez.

"Un finale triste. Contro una squadra rocciosa, il tecnico le ha provate tutte. Al via ha lanciato al fianco di Lautaro Thuram, non al meglio, ricomponendo la coppia di Monaco. Quando le cose si sono messe male ha prima alzato gli esterni nel 3-5-2, poi ha cambiato modulo per due volte. Ma non è bastato a cancellare il peccato originale del disastro difensivo collettivo da cui è nato il vantaggio del Fluminense. L’Inter si era lamentata del prato, arido e malfermo, su cui la palla non rotola né rimbalza e in cui i tacchetti non affondano. Inutile il tentativo di irrigarlo fra i due tempi, con idranti a gittata insufficiente per arrivare a centrocampo", si legge su Repubblica.