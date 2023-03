Inter-Fiorentina sabato alle 18 a San Siro: Sky o Dazn? Dove vedere la gara

Dopo la sconfitta con la Juve e la pausa per le nazionali, riparte il campionato di Serie A. L'Inter affronterà a San Siro la Fiorentina di Italiano, la squadra di Inzaghi non si può permettere altri passi falsi in campionato. La lotta per la qualificazione alla Champions è serrata e servono punti. Ecco dove guardare la gara in Tv: