Luca Marelli , ex arbitro, dopo il gol del temporaneo 1-0 dell'Inter sulla Fiorentina, ha spiegato così la dinamica dell'azione: "Nel momento in cui Bastoni ha rimesso il pallone verso l'area, era nettamente uscito tutto, di 20-25 centimetri.

E' un errore grave da parte dell'assistente ma non emendabile perché l'APP è terminata sulla concessione del corner. Lì è nata una nuova azione. Il VAR non poteva intervenire perché l'azione era finita nel momento in cui il pallone è uscito su deviazione di Mandragora".