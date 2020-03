Biraghi, Dalbert ma non solo. Nell’incontro in programma a fine aprile, l’Inter tornerà a parlare con la Fiorentina del futuro di Gaetano Castrovilli e Federico Chiesa.

Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, il club viola è deciso ad alzare il muro sul primo, mentre per quanto riguarda il secondo, che piace tanto a Conte per resistenza e capacità nel dribbling uno contro uno, l’occasione sembra essere quella giusta per provare a fare qualche passo in avanti.