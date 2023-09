Dopo le vittorie contro Monza e Cagliari, l'Inter è chiamata a rispondere al Milan, primo a punteggio pieno in classifica. A San Siro arriva la Fiorentina di Italiano , non il più semplice degli avversari.

Ecco dove poter vedere la gara delle 18.30 in tv: Inter-Fiorentina, così come tutti i match della Serie A TIM 2023/24, sarà visibile su DAZN in streaming live e on demand. Telecronaca affidata a Riccardo Mancini, commento tecnico Dario Marcolin.