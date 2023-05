"Per il resto Inzaghi sembra orientato a schierare i titolarissimi. Dzeko, che contro il Napoli non ha disputato nemmeno un minuto, per un forte indizio sulla scelta del tecnico piacentino di averlo riposato per la Fiorentina, dovrebbe affiancare Lautaro in attacco. In difesa riecco Darmian, Acerbi e Bastoni. A destra Dumfries, a sinistra Dimarco, mentre a centrocampo agiranno Calhanoglu, Brozovic e Barella".