Non solo trattative di mercato. In casa Inter si inizia a delineare anche la programmazione estiva

Non solo trattative di mercato. In casa Inter si inizia a delineare anche la programmazione estiva, tra date da cerchiare in rosso e amichevoli da organizzare in vista dell’inizio della nuova stagione. Come riporta il Corriere dello Sport, è stato fissato il giorno del raduno, ovvero sabato 26 luglio.