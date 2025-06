Pio Esposito è costretto a fermarsi. L’attaccante nerazzurro, protagonista nella terza gara del girone che ha spalancato le porte degli ottavi di finale del Mondiale per club, non sarà a disposizione domani sera per la sfida contro il Fluminense. Un problema muscolare ha impedito al giovane talento di prendere parte alla seduta di allenamento del sabato. In avanti, però, Cristian Chivu recupera Marcus Thuram che si è allenato con i compagni e sarà convocato.

"All’occorrenza, potrà fare coppia con Lautaro. Ma sono pronti anche Valentin Carboni e Sebastiano Esposito, che probabilmente partirà titolare. Per quanto riguarda invece il centrocampo, si è allenato a parte Davide Frattesi, che sarebbe stato prezioso per far rifiatare Barella e Mkhitaryan. Come mezzali sono pronti sia il croato Sucic, autore dell’assist per lo stesso Pio Esposito, sia Carboni, che in quel ruolo ha già giocato", sottolinea Repubblica.